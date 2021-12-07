 السودان: الوضع الحالي لانتشار «كورونا» لا يستدعي الإغلاق - بوابة الشروق
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السودان: الوضع الحالي لانتشار «كورونا» لا يستدعي الإغلاق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 5:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 5:46 م

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، الدكتور عبد الباقي عبدالقادر الزبير، أن الوضع الحالي لانتشار جائحة "كورونا" لا يستدعي الإغلاق.

وأطلع الزبير - خلال اجتماع للجنة العليا للطوارئ الصحية، نظمته وزارة الصحة الاتحادية اليوم الثلاثاء - على مجمل الوضع الصحي، والتحديات التي تواجه الوزارة لمجابهة الأوضاع الصحية بالسودان في ظل الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا".

وشدد على دعمه ومساندته لوزارة الصحة في جهودها لمكافحة "كورونا"، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بمعالجة المديونيات ونقص المعينات لدى عدد من الإدارات التابعة لها.

ودعا عضو مجلس السيادة، إلى رفع وعي المواطنين بأهمية التطعيم، والتصدي للشائعات التي يطلقها البعض حوله، وتسهيل الحصول على اللقاح ووصوله إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم.

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