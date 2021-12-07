 سويسرا تسجل 23 ألفا و895 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة - بوابة الشروق
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سويسرا تسجل 23 ألفا و895 إصابة جديدة بكورونا و34 حالة وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:54 ص

سجلت سويسرا 23 ألفا و 895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 34 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و68 ألفا و528 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 11 ألفا و625 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 12 مليونا و164 ألفا و218 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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