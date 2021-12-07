غزل المحلة يفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في اطار استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدفي غزل المحلة أحمد غينيم وإبراهيم صلاح.

ويستعد غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي المقرر لها 20 ديسمبر الجاري، على ستاد غزل المحلة، في إطار مباريات الجولة السابعة للدوري.

بينما يستعد سيراميكا كليوباترا لمواجه الاتحاد السكندري، المقرر لها 20 ديسمبر الجاري، على ستاد الإسكندرية، في ذات الجولة.