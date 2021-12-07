مسؤولون بالقاهرة والجيزة: مستعدون لمواجهة موسم الأمطار

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن كل الإدارات المعنية بالأحياء على استعداد تام لمواجهة موجة الطقس السيء، موضحًا أنه تم تحديد نقاط تجمعات المياه للتعامل معها بشكل سليم يساعدهم على تسيير الحركة المرورية دون معوقات.

وأضاف صابر لـ"الشروق"، أنه تم تصميم بالوعات إضافية بمناطق تجمعات المياه كمنطقة "المنصة" بمدينة نصر، والتي تتجمع فيها المياه بطريقة كبيرة عند سقوطها، موضحًا أن هناك تنسيق مع شركتي المياه والصرف الصحي، بالنسبة لتوزيع الشفاطات، وتنفيذ خطط استباقية للتعامل مع المياه بشكل جزري وسريع.

ولفت إلى التنسيق مع أجهزة المرور وقت هطول الأمطار لتنسيق سير المركبات دون عرقلة لأعمال عمال الشركات والأحياء وقت مجابهة المياه: "كلنا مستعدين لمواجهة الطقس السيء وتيسير الحركة أمام المواطنين".

وأشار إلى نشر 100 شفاط مياه أولًا على الطرق والمحاور ومطالع ومنازل الكباري ثم للمناطق الأكثر تجمعًا للمياه، ثم الأقل والأقل تأثرًا بالمياه: "حال سقوط أمطار لا يوجد مسئول بمكتب فالكل يكونوا بالشوارع لمواجهة الأمر ".

وأكد تواجد غرف عمليات بكل حي يستقبل شكاوى واستغاثات الأهالي حال حدوث كارثة كسقوط شجرة حال تواجد رياح أو حدوث أى شيء، موضحًا أن هناك "لينك" للاتصال مباشرة بين رئيس كل حي، وبين مدير الصرف الصحي بذلك الحي لتوضيح كل المستجدات وقت هطول الأمطار.

وفي محافظة الجيزة، قال مصدر مسئول، إن الجهات المعنية على أتم الاستعداد حال تواجد أمطار تزامنا مع فصل الشتاء الجاري.

وأوضح أنه يتم نشر الشفاطات والبدالات، وطلمبات سحب المياه على الطرق والمحاور الرئيسية، ثم الكباري والأنفاق لسحب أي مياه ناتجة عند سقوط الأمطار.

وأكد لـ"الشروق"، أن المحافظة أنشأت خزانات وسدود ببعض مدن ومراكز المحافظة للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، لافتًا إلى تسليك بالوعات الصرف الصحي وتطهيرها لاستقبال المياه بشكل سليم دون تراكمها بالخارج.

وأوضح أنه يتم الدفع بمعدات هيئة نظافة الجيزة وشركة المياه والصرف الصحي، بواقع 4 شفاطات كبيرة بنطاق كل حي، منوها إلى نشر ماكينات "الكيبوتا" وبدالات الديزل بالبؤر الساخنة وبالطرق السريعة، حيث تتنوع خطة نشر الشفاطات والبدالات وفقًا لمستوى المياه بالمناطق.