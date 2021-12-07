إزالة 37 حالة تعد على 16 ألف متر في 8 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة؛ لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف وردع المخالفين وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر.

وقال آمنة إن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 37 حالة تعدٍ على مساحة بلغت 15.824 ألف متر بنطاق 8 مراكز، منها تنفيذ 29 قرار إزالة على مساحة 14261 مترًا ولاية النيل في قريتي كوم شريك والبريجات بكوم حمادة، وإزالة حالتي تعدٍ على أرض إصلاح زراعي بمساحة 490 مترًا بنطاق الوحدة المحلية لقرية ششت الأنعام في إيتاي البارود.

وأشار إلى إزالة حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة 400 متر بنطاق قرية الأبقعين بحوش عيسى، وإزالة حالة تعدٍ بمساحة 200 متر بنطاق قريه دمسنا بأبو حمص، وإيقاف أعمال بناء مخالفه دور أول علوي بمساحة 200 متر أرض إصلاح زراعي في نطاق الوحدة المحلية بالساحل برشيد.