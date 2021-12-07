 إيطاليا تسجل 9 آلاف 494 إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 9 آلاف 494 إصابة جديدة بكورونا و92 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 9:17 ص

 سجلت إيطاليا 9 آلاف و494 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 92 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء .

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و118 ألفا و576 إصابة، والوفيات إلى 134 ألفا و287 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 99 مليونا و4 آلاف و 759 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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