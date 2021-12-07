تحرير 2268 محضرا تموينيا خلال 30 يوما في سوهاج

شنت مديرية التموين في سوهاج، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بتحرير 2268 محضر مخالفة تموينية خلال الثلاثين يوما الماضية.



وشدد محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.



ومن جانبه، قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين، إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 1971 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر، و297 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الأسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية".



وأشار وكيل وزارة التموين إلى استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.