أبو الغيط يؤكد أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية بالعراق

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط الدكتور خالد بتال، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة حيث بحث معه الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية، مشددا على أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها.

وقال المصدر إن أبو الغيط عبر عن تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي، مؤكدا أن العراق قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة.