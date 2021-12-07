كوريا الجنوبية تسجل 4954 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة

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سجلت كوريا الجنوبية 4954 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 482 ألفا و310 إصابات، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 64 وفاة، في ثاني أعلى حصيلة يومية بعد أن سجلت يوم السبت 70 وفاة. وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية بذلك إلى 3957.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد تلقى 2ر83% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعة أولى على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 6ر80% جرعتين.