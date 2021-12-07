نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعى التابع لمكتبة الإسكندرية.

تضمنت الاحتفالية ورشة عمل عن شكل النباتات في مصر القديمة ولمسها للتعرف عليها ، إلى جانب توزيع كروت ملونة بها أشكال النباتات ، كما تم عمل زيارة تفقدية للضيوف من ذوي الهمم لقاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية والشرح لهم بطريقة برايل وتقديم كافة الخدمات بطريقة ميسرة.

كما تم عرض فيلم وثائقي بقاعة المسرح عن الحديقة النباتية بالكرنك والتي وثقت التراث الطبيعي والحضاري في مصر وبلاد الشام في عصر الدولة الحديثة خلال حملات القائد العسكري تحتمس الثالث وتم استعراض أهم النباتات والحيوانات المصرية القديمة.

وتأتي هذه الورشة ضمن سياسة وأهداف المتحف القومي للحضارة المصرية لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص وزيادة الوعي لدمج جميع فئات المجتمع ، وكذلك تذكير المجتمعات بحقوق ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والتأكيد على أهمية دورهم ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال التعامل مع تلك الفئة الهامة من المجتمع وتوفير سبل الراحة إليهم للإنخراط في الحياة العامة.

وقالت فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف، إن المتحف يحتفل بهذا اليوم ضمن نشاطه الثقافي ، ولذا حرص المتحف على تقديم كافة التجهيزات المسبقة بتخصيص أماكن خاصة لذوي الهمم وأيضا الكتابة بطريقة (برايل) على أبواب الأسانسير والميكروفونات، هذا بالإضافة إلى تسهيل دخولهم إلى المتحف وذلك لتحفيزهم على الزيارة من جانب وزيادة الوعي الثقافي والترفيه لديهم من جانب آخر.

وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف، إن اليوم العالمي لمتحدي الإعاقة يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى مناحي الحياة ، كما أنه يضرب أروع الأمثلة في الإصرار ومواصلة الطريق رغم العقبات ، وعلى طريق التحدي يجدون علامات إرشاد ومحطات مساعدة يسعون لإفادتهم وتسهيل حياتهم.