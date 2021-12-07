تعرف على تفاصيل اجتماع الخطيب وياسين منصور مع موسيماني

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مع ياسين منصور، رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، في حضور كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة، عصر اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة.

شهد الاجتماع بحث كافة الترتيبات المتعلقة بفريق الكرة، سواء خلال الفترة الماضية أو الحالية وكذلك المستقبلية، استعدادًا لخوض التحديات المنتظرة على المستويين المحلي والقاري.

وشمل الاجتماع مناقشة آلية العمل تمهيدًا لاستلام القائمين على الشركة مسئولية قطاع الكرة بأكمله، بعد الاطلاع على كافة الأمور من خلال جلسات تحضيرية وتنسيقية يتبعها استلام المهمة، والتواصل المباشر مع مديري الأجهزة؛ سواء في الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو الأكاديمية وكافة الإدارات المعنية بالقطاع.