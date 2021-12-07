فحص 22 تلميذا بمدرسة الأمل للصم في قافلة طبية لذوي الهمم بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمتابعة ودعم القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم، والتي تأتي بالتزامن مع إحتفالات المحافظة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن اهتمام الدولة غير المسبوق بذوي الهمم وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.

وقال آمنة، في بيان اليوم، إن القوافل الطبية للطلاب من ذوي الهمم واصلت فعالياتها لليوم الثالث على التوالي بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، والتي من المقرر أن تستمر حتى الغد، للكشف على طلاب المراحل المختلفة بمدارس التربية الخاصة، وتم تنفيذ قافلة طبية لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشبراخيت، من خلال المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم وجمعية الهلال الأحمر، وعدد من المتطوعين بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، والتأمين الصحي بالبحيرة.

وأشار إلى فحص ٢٢ طالبًا بالمدرسة (عيون- أطفال)، وعمل توعية صحية للطلاب، وتقديم أدوات حماية وعناية شخصية للوقاية من فيروس "كورونا"، مع توعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الفيروس.