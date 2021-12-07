محافظ شمال سيناء يشهد ختام مشروع إنتاجنا لتمكين وتشغيل 190 سيدة وفتاة

شهد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ختام تنفيذ مشروع "إنتاجنا" الذي تنفذه جمعية الفيروز للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.



وأعرب المحافظ، خلال افتتاحه المعرض المقام في ختام المشروع اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، عن شكر وتقدير القائمين على الجمعية ومديرية التضامن الاجتماعي لدعم ومساعدة الأسر المنتجة وتوفير فرص عمل لها من خلال تدريبها وتأهيلها للإنتاج وإقامة المشروعات الخاصة، علاوة على توفير فرص عمل للعديد من الأسر، والاستفادة من الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات البيئة السيناوية من خلال المعارض المختلفة داخليًا وخارجيًا.



وسلم المحافظ، عددًا من السيدات والفتيات ماكينات الخياطة، ومستلزمات ومواد إنتاج؛ لمساعدتهن على الإنتاج وتوفير فرص عمل لأخريات من خلال المشروعات.



وأعرب المحافظ، عن أمله في باقي الجمعيات الأهلية بعمل مشروعات إنتاجية وتأهيل الشباب للعمل والإنتاج، وتوفير فرص عمل لهم.



من جانبه أعلن الدكتور مروان مصطفى حسن عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، ونائب رئيس الجمعية عن تطوير المشروعات بالجمعية بهدف توفير فرص عمل إنتاجية، علاوة على الاهتمام بمنتجات البيئة السيناوية التي تلقى رواجا في المحافظات الأخرى.



كما سبق من خلال الجمعية تدريب 285 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة على برامج ريادة الأعمال في إطار مشروع "فرصة"، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب 105 من الشباب على أعمال صيانة الأجهزة المنزلية والتبريد والتكييف والخياطة، والتطريز ضمن أنشطة المشروع في مجال ريادة الأعمال.



من جانبها أكدت أماني غريب المدير التنفيذي لجمعية الفيروز للخدمات البيئية والاجتماعية والاقتصادية بالعريش، أن مشروع "إنتاجا"، تم تنفيذه في محافظة شمال سيناء من خلال جمعية الفيروز، بالإضافة إلى مجموعة من الجمعيات الشريكة بالعريش وبئر العبد.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف إداري من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



وأعلنت أن الهدف الرئيسي للمشروع تمكين وتشغيل 190 مستفيدًا ومستفيدة من محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم للعمل في إنتاج المستلزمات الطبية لمواكبة احتياجات المجتمع المحلي في الوقت الحالي نتيجة لوجود فيروس كورونا، إلى جانب إنتاج وترويج منتجات البيئة السيناوية.



وأشارت إلى إنتاج 4000 كمامة، و200 ألف ملابس طبية لتلبية احتياجات المواطنين والأطقم الطبية والعزل، كما تم التعاقد مع بعض البنوك لتوفير الزي والشنط للعاملين بها، وكذا إنتاج الشنط اللازمة للهلال الأحمر المصري لتوزيعها على طلاب المدارس بخلاف الاشتراك في معرض تراثنا وتصميم وإنتاج الملابس العصرية، والمستوحاة من البيئة السيناوية.



ولفتت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن نفس المجالات السابقة، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول والتسويق الإلكتروني والتنجيد للستائر، وصناعة الجلود وغيرها.



كما أشارت إلى زيادة خطوط الإنتاج بالجمعية لاستيعاب أكبر عدد من السيدات والفتيات والشباب وتوفير فرص عمل لهم، إلى جانب السعي لإقامة شركة كبرى لتوزيع المنتجات.