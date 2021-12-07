رئيس الوزراء البريطاني: أوميكرون أكثر عدوى من دلتا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسن، اليوم الثلاثاء، إن الدلائل الأولية تشير إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" لديه قابلية أكثر للانتشار من سلالة "دلتا".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن بوريس جونسون أدلى بهذا التعليق خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح اليوم الثلاثاء، للإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.

وسجلت بريطانيا، أمس الإثنين، 336 حالة إصابة بـ"أوميكرون"، بينها 261 إصابة في إنجلترا، و71 حالة في سكوتلندا، و4 في ويلز، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

بدوره قال وزير الصحة، ساجد جاويد، لنواب البرلمان، أمس الاثنين، إنه تم رصد حالات مصابة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا لأشخاص ليس لديهم أي سجل سفر.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.