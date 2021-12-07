إسبانيا تصرح بإعطاء لقاحات كورونا للأطفال من عمر 5 سنوات

أفادت وكالة رويترز، بأن لجنة الصحة الإسبانية، صرحت بتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما ضد فيروس كورونا، على خلفية توصية من منظمة الصحة الأوروبية في أواخر الشهر الماضي.

يأتي القرار في الوقت الذي تسعى فيه الدولة، التي يبلغ معدل التطعيم فيها على مستوى البلاد إلى ما يقرب من 80٪، إلى معالجة ارتفاع اعداد الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويعتبر تطعيم الأطفال والشباب باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذين يمكنهم نقل الفيروس عن غير قصد إلى الآخرين، خطوة حاسمة نحو كبح انتشار الوباء الفتاك.

وحذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق، مواطنيه من كوفيد-19 خلال موسم العطلات، حيث يشتبه في أن تكون احتفالات موظفي أحد المستشفيات بأعياد الميلاد السبب في إصابة العشرات منهم.

وقال، إن "المواطنين الإسبان لا يمكنهم التخلي عن حذرهم، لأن فيروس كورونا ما زال يتفشى، رغم تناقص أعداد الحالات وقلة الصعوبات التي تواجه الخدمات الصحية في هذا الوقت من العام مقارنة بالعام المنصرم".

وينتاب السلطات الإسبانية القلق إزاء متحور "أوميكرون" الجديد، حيث سجلت 10 حالات إصابة على مستوى البلاد، رغم أن مدى التهديد الذي يفرضه المتحور لم يتضح بعد.