زراعة 360 فدان بمحصول القمح و80 فدان شعير بجنوب سيناء

قالت المهندسة مستورة ناصف، مدير إدارة الخدمات الزراعية بمديرية زراعة جنوب سيناء، إن المديرية تحرص على التوسع في زراعة المحاصيل الحقلية الشتوية، ومنها القمح، الشعير، الفول البلدي، والبرسيم الحجازي.

وأكدت مدير إدارة الخدمات الزراعية في تصريح ل"الشروق" اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال الموسم الشتوي الجاري حتى الآن زراعة 934 فدان بالمحاصيل الشتوية، بينهم 360 فدان قمح. و 80 فدان شعير، و 73 فدان فول بلدي، و 421 فدان برسيم حجازي الذي يعد من محاصيل الأعلاف ذات الأهمية والمستديمة على مدار العام، وجارى استكمال الزراعات الشتوية بكافة مدن المحافظة.

وأوضحت أنه جرى زراعة محاصيل الخضر كالطماطم، والباذنجان، والكوسة، والخيار، والجزر، والفلفل، والبسلة، والقرنبيط، والكرنب، والسبانخ، والبطاطس والثوم، لافته إلى أنه يجري زراعة الطماطم والباذنجان والخيار والفلفل والكوسة بالصوب الزراعية البالغ عددها 288 صوبة على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن الدكتور محمد خليل شطا، وكيل وزارة الزراعة، قام بجولات تفقدية على المزارع المختلفة لمتابعة والتعرف على موقف الزراعات الشتوية بالمدن والوديان المختلفة، وأوصى المزارعين بضرورة الالتزام بالتوصيات الزراعية السليمة، ومراعاة انتظام عمليات الري والتسميد وتنقية الحشائش وتغيير أنماط زراعة القمح من الخطوط إلى زراعة المصاطب .