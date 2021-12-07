نظمت اللجنة الثقافية في نقابة الصحفيين حفل توقيع ومناقشة كتاب (الوصم) للكاتبة الصحفية علياء أبوشهبة نائب مدير تحرير روزاليوسف، أدار النقاش الكاتبة الصحفية رانيا هلال بحضور الناقد الفني دكتور رحاب الدين الهواري.

خلال الندوة التي أعقبها حفل توقيع للكتاب تحدثت علياء أبوشهبة عن فكرة الكتاب ولماذا قررت إعداده وقالت: "بدأ اهتمامي بكلمة الوصم من خلال تدريب صحفي كنت أشارك فيه كتبت فقرة حملت معنى وصفته المدربة الصحفية في رويترز هبة قنديل بأنه يحمل الوصم، وهو ما لفت إنتباهي للكلمة وقررت بعدها الحصول على تدريب عن الكتابة عن قضايا المتعايشين مع الإيدز ومن خلاله تعرفت على مشكلة التحقيق الاستقصائي الذي عملت عليه لمدة سنتين عن مشاكل منظومة صرف الدواء المجاني من وزارة الصحة".

أضافت أبوشهبة: "بعد نشر التحقيق وتتابع التغطيات الصحفية عن الفئات الموصومة الاجتماعية وليس المتعايشين مع الإيدز فقط ثم تنظيمي لتدريبات صحفية تهدف لتعريف الصحفيين بالقواعد الأخلاقية للكتابة عن الفئات الموصومة اجتماعيًا، ومع استمرار التدريبات بالأخص في جامعتي القاهرة وعين شمس لمست غياب وجود وعي كافي بفيروس نقص المناعة البشري وطرق انتقاله، وأيضًا غياب الحماس الكافي لدى المقبلين على تعلم الصحافة على تحمل صعابها؛ لذلك أردت مشاركة تجربتي وكواليس تحقيقي الاستقصائي لكي تكون ملهمة لهم، كما أن الوصم كان هو الرابط الأساسي بين حكايات المتعايشين كلها لذلك كان هو عنوان الكتاب".

وتحدث دكتور رحاب الدين الهواري عن لغة الكتاب التي تتسم بالبساطة وأخذت قالب القصة الإنسانية وجمعت معلومات علمية إلى جانب تفاصيل وكواليس إنسانية وسلطت الضوء على الدراما، وتحدثت عن الأثر السلبي طويل المدى لأعمال فنية مثل فيلم "الحب في طابا" و"الأجندة الحمراء" والتي قدمت صورة سلبية بها الكثير من المعلومات الخاطئة عن فيروس نقص المناعة البشري ساهمت في ترسيخ الصورة الذهنية السلبية عنه من حيث إنه قاتل بمجرد الإصابة به وينتقل من خلال اللمس وغيرها من الأمور.

وطالب الهواري صناع الأعمال الفنية بإعداد أعمال واقعية تقدم صورة حقيقية عن المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري بما يساهم في رفع الظلم عنهم وتوعية المجتمع، إضافة إلى تنظيم وزارة الصحة لحملات توعية عن الفيروس وطرق انتقاله.

وتحدثت الكاتبة رانيا هلال عن ضرورة أن تكون دور النشر أكثر توسعًا في اختيار الأعمال القابلة للنشر والتي لا يشترط أن تقتصر على الأعمال الإبداعية كالرواية والقصص القصيرة والدواوين الشعرية، وتحدثت عن إحدى قصص الكتاب وهي لمتعايش مع الفيروس كانت إصابته منحة حولت حياته للأفضل.

شارك في حفل التوقيع أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكاتب الصحفي والسيناريست محمد هشام عبية ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين وطلاب من كليات الإعلام.