أمريكا واليونان تشددان على أهمية التضامن في دعم أوكرانيا

شددت الولايات المتحدة واليونان على أهمية التضامن في تعزيز الاستقرار في أوروبا، بما في ذلك دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم/الثلاثاء/ خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، استعرض خلالها الجانبان قوة العلاقات الثنائية.

ووفقا للبيان، تطرق بلينكن وميتسوتاكيس إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين الولايات المتحدة واليونان، وناقشا الجهود المبذولة لتعزيز السلام والازدهار شرق البحر المتوسط وغرب البلقان.

في سياق منفصل، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رجل أعمال كونغولي مرتبط بالملياردير الإسرائيلي دان جيرتلر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن وزارة الخزانة بالتشاور مع الخارجية أعلنتا فرض عقوبات على الكونغولي آلن موكوندا لتقديم الدعم للملياردير الإسرائيلي الخاضع للعقوبات دان جيرتلر.

وأضاف بلينكن أن واشنطن أدرجت أيضا 12 كيانًا ومؤسسة مرتبطة بموكوندا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجبل طارق، وأنه في إطار الشراكة المميزة بين الولايات المتحدة والكونغو من أجل السلام والازدهار والحفاظ على البيئة، تواصل الولايات المتحدة شراكتها مع إدارة الرئيس الكونغولي تشيسكيدي وشعبها لمحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة بكل الأدوات المتاحة.

وأشار إلى أن الفساد يسمح للأطراف الذين يسيئون استغلال النظام السياسي بإثراء نفسها على حساب الآخرين، بل ويغذي عدم الاستقرار والصراع وبالتالي يقوض سيادة القانون والجهود المبذولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وكانت الحكومة الأمريكية قد فرضت عقوبات على جيرتلر عام 2017 بدعوى تكوين ثروة ضخمة، من خلال صفقات فاسدة وغامضة بمئات الملايين من الدولارات في مجالات التعدين والنفط.