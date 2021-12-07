نائب محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح

عقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح وذلك بالمقر الإداري للمشروع بمدينة الصف، بحضور الدكتور محمد القيسيوني، مسئول المتابعة بمجلس الوزراء وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيسي مدينتي الصف وأطفيح، ومديري مديريات الصحة والزراعة والطب البيطري بالمحافظة، ومسؤلي مديريات الشباب والرياضة والموارد المائية والرى والطرق بالمحافظة، وممثلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وشركة الكهرباء وشركات الغاز والمكاتب الأستشارية للمشروعات.

وناقش الشهابى، خلال الإجتماع أخر المستجدات الخاصة لمشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية وتأهيل وتبطين الترع ورصف الطرق بالصف وأطفيح والغاز والكهرباء والأتصالات المدرجه ضمن المبادرة مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات، مشددا علي تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أجري نائب المحافظ جولة ميدانية لتفقد عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية لقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف، حيث تفقد الأعمال الأنشائية للمجمع الخدمي والمجمع الزراعي وأعمال رفع كفاءة وأنشاء مباني ملحقة بمدرسة محمد عرفة الصيفي "إعدادي وثانوى" ومدرسة الأنوار الأبتدائية والأعمال الأنشائية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مزغونة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

ووأوضح أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير عدد ٤٢ قرية تابعة لمركزي الصف وأطفيح، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لتطوير ١٥٠٠ قرية علي مستوي الجمهورية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة لهم.