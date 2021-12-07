 الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 12:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 12:50 م

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلا من العميد وائل فوزي للتعزية في وفاة المرحومة ليلى محمد رياض صديق، والعميد وليد فرحان للتعزية في وفاة المرحومة سلوى محمد سعودي وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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