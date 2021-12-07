محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إيطاليا سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك

بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم /الاثنين/ مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، سبل توطيد العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين علي كافة الأصعدة.

ورحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، والتي تعد الزيارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه، مؤكدا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتذليل أي تحديات في سبيل تحقيق مزيد من التعاون المثمر والبناء.

من جانبه؛ شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادته بزيارة مدينة الإسكندرية التاريخية لافتاً إلى أوجه التشابه الكبير الذي يجمعها وبين المدن الايطالية وخاصة في المباني والثقافه والتراث.

كما اعرب السفير الإيطالي عن إعجابه بمبني القنصلية في الإسكندرية، مؤكداً حرصه على تقوية العلاقات بين الجانبين.