ختام القمة المغلقة بين بايدن بوتين

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أعلنت مصادر مطلعة اختتام قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن المغلقة عبر الفيديو، والتي استغرقت أكثر من ساعتين كاملتين.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن "بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشار أمس الاثنين إلى أن الرئيس الأمريكي يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب الانتهاء من القمة المشتركة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وأشار أمس الاثنين إلى أن الرئيس الأمريكي يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب الانتهاء من القمة المشتركة مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذه هي المحادثة الخامسة بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه، حيث تحدثا عبر الهاتف ثلاث مرات، وفي منتصف يونيو الماضي عقدا لقاء وجاهيا قصيرا في جنيف.