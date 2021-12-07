الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز شعفاط العسكري في القدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، حاجز شعفاط العسكري في مدينة القدس أمام الحافلات والمواطنين الفلسطينين ، ما تسبب بأزمة خانقة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) أن "قوات الاحتلال أغلقت الحاجز منذ ساعات الصباح الباكر، ما تسبب بتعطيل حركة المواطنين، وخاصة الطلبة، ما اضطرهم إلى عدم الذهاب إلى مدارسهم، أو معاهدهم خارج المنطقة، وعدم تمكن العمال من الوصول إلى أماكن عملهم".

ووفق الوكالة، تضم هذه المنطقة أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط وضاحية راس خميس وحي راس شحادة وضاحية السلام وبلدة عناتا.