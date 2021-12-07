وفد صندوق النقد: مستعدون لمساعدة لبنان على التوصل لاتفاق يخرجه من أزمته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبدى وفد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء استعداده لمساعدة لبنان على التوصل إلى اتفاق يخرجه من أزمته.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ذلك جاء خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الرئيس الجديد أرنستو راميريز صباح اليوم بالسرايا الحكومي.

ووفق الوكالة، تم خلال اللقاء البحث في إطار الاتفاق على برنامج التعافي والتفاصيل الأساسية التي سيشملها، وهي المالية العامة، وقطاع المصارف مصرف لبنان، والاصلاحات الهيكلية والسياسة النقدية.

يذكر أن أزمة اقتصادية ومالية تعصف بلبنان ارتفعت معها أسعار السلع بشكل كبير خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، كما ارتفعت تكلفة النقل بشكل كبير.