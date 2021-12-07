رئيس مدينة سمالوط بالمنيا: اعتماد 23 مليون جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق

أعلن أحمد راشد، رئيس مركز ومدينة سمالوط بالمنيا، أن خطة الرصف التي يجرى تنفيذها حالياً بمركز سمالوط، هي أكبر خطة رصف في تاريخ المركز، حيث تم اعتماد حوالي 23 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بالقرى والمراكز، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وقال رئيس المركز والمدينة، إن هناك متابعة مستمرة وجولات ميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكل القرى والمركز ومتابعة جودة الأعمال التي يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.

وكان رئيس المركز قد أجرى جولة تفقدية لعدد من الأعمال التي يجري تنفيذها بالمركز، حيث تفقد أعمال دهان أعمدة الكهرباء بمشاركة العاملين بحي شمال المدينة.

وأكد دعمه الكامل لتنفيذ الأعمال، موجها رئيس الحي بتقديم كل المساعدات للعاملين لتنفيذ الأعمال المكلفين بها وتذليل كل العقبات.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير وتجميل بعض شوارع المدينة، والتي يجرى فيها تركيب الإنترلوك على جانبي امتداد شارع المدارس، وذلك لإظهار الشكل الجمالي، وكذلك أعمال وضع التربة بشارع الداقوفي ومتفرعاته بحي شمال المدينة استعداد لعملية الرصف والتطوير.

ووجه رئيس المركز، باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مطالبا ببذل مزيد من الجهد في أعمال تطوير ورصف الطرق، وخلق شرايين جديدة للتنمية.

وأكد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم خدمات أفضل وحل كل المشكلات التي قد تواجه المواطنين في جميع القطاعات.