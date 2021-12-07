تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الأسهم والدولار

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاء تراجع المعدن الأصفر اليوم على خلفية ارتفاع أسعار الأسهم والعملة الأمريكية مع تحسن جاذبية الأصول الأكثر مخاطرة نتيجة تراجع المخاوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.

وأنهت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا تعاملات اليوم على ارتفاع ملحوظ. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأسهم الأمريكية بشدة حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بنسبة 2ر2% ومؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 62ر1% ومؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بنسبة 25ر1%.

كما ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 25ر0% إلى 33ر96 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 4ر4 دولار أي بنسبة 3ر0% غلى 50ر1779 دولار للأوقية تسليم شباط/فبراير المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 218ر0 دولار إلى 263ر22 دولار للأوقية تسليم آذار/مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0705ر0 دولار إلى 3375ر4 دولار للرطل تسليم آذار/مارس المقبل.