رئيس مدينة سمالوط يتابع إزالة أعمال تجهيزات محطة بنزين غير مرخصة

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كلف أحمد راشد مهدي رئيس مركز ومدينة سمالوط، نائبه عماد محمود نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال إزالة حالة أعمال تجهيزات لمحطة بنزين غير مرخصة وبدون اشتراطات الأمن والأمن الصناعي بطريق ٦٢٠ الذي يربط بين قرية شوشة، ومركز ومدينة سمالوط.

وتم رفع عدد ٣ تانكات حديد مجلفن سعته حوالي ٢٠ طن مواد بترولية من باطن الأرض، وتم رد الشيء لأصله، وتم التحفظ على المضبوطات وتجهيزات الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وعلى جانب آخر، قام نائب رئيس المدينة بإزالة تعدي على حرم الطريق السريع، ورافقه مجدي جمعة محمود رئيس قرية منقطين، وسامي أبو الدهب مدير قسم الإشغالات ومسؤولي قرية شوشة.