مقتل شخصين بالرصاص في موسكو إثر خلاف يُزعم بأنه بسبب ارتداء كمامات الوجه

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صرح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الثلاثاء أن خلافا، بسبب ارتداء كمامات الوجه في خضم جائحة كورونا، تصاعد فيما يبدو بالعاصمة الروسية إلى حد أن رجلا سحب سلاحا ناريا وأردى شخصين آخرين على الأقل بالرصاص.

وذكر العمدة في بيان انه تم احتجاز المشتبه به وجاري تقييم قواه العقلية.

ووصف سوبيانين الحادث بأنه "مأساة".

ووقع الحادث في مركز لخدمة المواطنين، حيث يتوجه الأشخاص لاستصدار وثائق شخصية أو إجراء معاملات.

ويبدو أن المشتبه به رفض ارتداء كمامة للوجه رغم مطالبته بذلك، ثم أخرج السلاح الناري وشرع في إطلاق النار.

وأفادت وزارة الداخلية الروسية أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في اطلاق النار من بينهم طفلة في العاشرة من عمرها.

وقال سوبيانين إن الأطباء يبذلون ما في وسعهم لانقاذ المصابين. وأعرب عن مواساته لأسر الضحيتين اللذين لقيا حتفهما.

وشهدت روسيا سلسلة من وقائع الاحتجاج قام بها أشخاص رافضون الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بمكافحة الجائحة، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات الوجه.

وفي نوفمبر 2020، قام شخص رافض لارتداء كمامة الوجه بطعن أحد الركاب في حافلة عندما طلب منه تغطية وجهه.