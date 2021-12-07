أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يبحث مع وزير الخارجية السوري أهمية المقاومة ضد إسرائيل

استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور طهران.

ووفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" فقد استنكر شمخاني، خلال اللقاء، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، قائلا إن "المقاومة هي السبيل الوحيد لاستئصال هذه الغدة الصهیونیة السرطانیة من المنطقة".

ووصف المقداد الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بأنها "مؤشر حقيقي لإرهاب الدولة"، كما شدد على أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا غير قانوني ویعتبر انتهاكا لمبدأ السيادة وتعديا على وحدة أراضي البلاد.

واتهمت الحكومة السورية إسرائيل بشن هجوم صاروخي استهدف ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما قال المرصد السوري لحقول الإنسان إن القصف استهدف شحنة أسلحة تابعة لميليشيات إيرانية.