الرئيس السيسي يهنئ بوركينافاسو بذكرى العيد القومي

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة بوركينافاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.