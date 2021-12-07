الخارجية الهندية: نيودلهي تشجع ثقافة السلام في إطار التزامها بالنظام العالمي

أكدت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن نيودلهي تشجع ثقافة السلام في إطار التزامها بالنظام العالمي.

وذكرت الوزارة -في بيان- أن ثقافة السلام تمثل حجر الزاوية في النظام العالمي الذي يدعو إلى بناء مجتمعات يسودها التسامح، وأن تشجيع هذه الثقافة قد اتسع نطاقه ليتحول إلى خطاب عالمي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وجاء في البيان "أن الهند ستواصل العمل من أجل نشر رسالة الديمقراطية والإنسانية والتعددية، وأنها تجدد دعوتها إلى محاربة القوى السلبية التي تسعى لنشر العنف والتمييز والتعصب".

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الهند شجعت ثقافة السلام من خلال تشجيع التسامح والتفاهم واحترام كافة العقائد والثقافات، وذلك تحت مظلة مبادئ الديمقراطية والتعددية وأنها توفر المأوى للمضطهدين.

في سياق آخر، أعلنت الوزارة أن وزير الخارجية هارش فارذان شرينجلا يبدأ اليوم زيارته لبنجلاديش التي تستغرق يومين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي بعد يوم واحد من احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على علاقاتهما الدبلوماسية، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة يوم 8 ديسمبر، وأنه سيجتمع أيضا مع وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن.

وكان وزير الخارجية الهندي قد صرح في وقت سابق بأن البلدين ملتزمان بمواجهة القوى التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتساعد الإرهاب والراديكالية في العالم، وأنهما سيعملان من أجل تحقيق أهدافهما فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة التغير المناخي.