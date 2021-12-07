التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن بمركز بدر بتكلفة 35 مليون جنيه

" شعراوي": المدفن الصحي تم إنشائه على مساحة 10 أفدنة ضمن 60 فدان تم تخصيصها للتوسعات المستقبلية

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن تسلم محافظة البحيرة، المدفن الصحي الآمن بمركز بدر ضمن المنظومة الجديدة للمخلفات وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأضاف شعراوي، في بيان له، أمس، أن اللجنة المشكلة والمختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحية ضمن البرنامج الأول لمنظومة المخلفات، سلمت المدفن للمحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المرحلتين الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية للمنظومة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020)- (2020/2021)-(2021/2022) .

وأشار إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية للمخلفات تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة في مختلف محافظات الجمهورية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء وتوفير محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات.

ولفت إلى أن المدفن الصحي تم إنشائه على مساحة 10 أفدنة من ضمن 60 فدان تم تخصيصها للتوسعات المستقبلية والتي سوف تشمل مصنع تدوير مخلفات وبعض خلايا الدفن، مضيفاً أن المدفن الجديد عبارة عن خلية دفن صحي تصل السعة الاستيعابية لها حوالى 350 ألف طن مخلفات ، وكذا بحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية.

كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.

وأضاف شعراوي، أنه يوجد بالمدفن شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأكد أن الوزارة تسابق الزمن لسرعة الإنتهاء من مشروعات البنية التحتية للمخلفات بالمحافظات طبقاً للتوقيات والخطط الزمنية المحددة للتخلص الآمن من المخلفات والقضاء على الحرق العشوائى ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ في تلك الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الفترة الماضية، شهدت تسليم محافظة البحيرة 2 محطة وسيطة ثابتة بدمنهور وكفر الدوار بتكلفة 50 مليون جنيه تضم عدد 10 سيارة مرسيدس مجهزة بهوك لفت وعدد 10 حاويات سعة 24م3 بالإضافة إلى عدد 2 لودر وعدد 2 مغسلة للسيارات، لافتاً إلي أنه من المخطط إنشاء عدد 2 مدفن صحي بالمحافظة ضمن المرحلة الثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة للعام المالي الحالي 2021/2022 بتكلفة 70 مليون جنيه.