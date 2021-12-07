بايدن يزور النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية في الذكرى الـ 80 للهجوم على بيرل هاربر

زار الرئيس الأمريكي جو بايدن وسيدة أمريكا الأولى، اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري للحرب العالمية الثانية، بمناسبة الذكرى الثمانين على الهجوم الياباني على القاعدة البحرية الأمريكية "بيرل هاربر" في هاواي.

وبث تليفزيون قناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، لقطات حية لزيارة الرئيس بايدن وقرينته للنصب التذكاري في العاصمة واشنطن.

ووقع الهجوم الجوي الياباني، على ميناء بيرل هاربر الأمريكي في مثل هذا اليوم من عام 1941، وأسفر عن مقتل أكثر من 2300 جندي أمريكي، وبعد يوم من الهجوم أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان.