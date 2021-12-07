اتفاق تايوان وأمريكا على إطار عمل للتعاون التكنولوجي

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أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية اليوم الثلاثاء اتفاق الولايات المتحدة وتايوان إلى وضع إطار عمل جديد للتعاون في مجال التكنولوجيات الأساسية بما في ذلك أشباه الموصلات.

وقالت وانج مي هوا وزيرة الاقتصاد التايوانية للصحفيين أنها أتفقت مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو على وضع "إطار عمل التعاون في مجال تجارة واستثمار التكنولوجيا" خلال اجتماع عبر الإنترنت.

وأضافت وانج في وقت لاحق اليوم أنه تم توقيع الاتفاق الجديد بما يتيح للجانبين الأمريكي والتايواني آلية رسمية لدعم التعاون المشترك والاستثمار في المجالات الأساسية مثل أشباه الموصلات وشبكات الجيل الخامس للاتصالات والسيارات الكهربائية.

وأكدت وانج زيادة صادرات بلادها من منتجات التكنولوجيا المتقدمة للولايات المتحدة في أعقاب تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأضافت "حدث تحول في سلاسل التوريد والكثير من منتجات المعلومات والاتصالات الحساسة يتم تصنيعها في تايوان وتصديرها إلى الولايات المتحدة لذلك سيرتفع فائضنا التجاري مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة سوف تستفيد من منتجات اتصالات ومعلومات أكثر تأمينا".