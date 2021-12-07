عالم روسي: متحور أوميكرون قد يصبح لقاحا حيا مضادا لفيروس كورونا

قال رئيس مختبر تكاثر الخلايا في معهد إنجلهارت للبيولوجيا الجزئية في روسيا، بيوتر تشوماكوف، إن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا قد تصبح بالفعل لقاحا حيا.

وأضاف تشوماكوف، وفقا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية، اليوم الثلاثاء: "هناك رأي متفائل بأنه ربما قامت الطبيعة نفسها بخلق لقاح حي ضد فيروس كورونا. أي أن الأشخاص الذين يحملون هذه السلالة من الفيروس التاجي، سيصبحون مقاومين للسلالات المسببة للمرض".

وأعرب عن أمله في تمكن البشرية مع ظهور أوميكرون من نسيان القيود وعمليات الإغلاق، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون سيتمكن من إزاحة السلالات الأخرى من فيروس كورونا وأن يحل محلها أم لا.