أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح يصل إلى حد العاصفة، اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، ويؤدي ذلك إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، محذرة من أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفي مثل هذه الأجواء يعاني مرضى الجيوب الأنفية بسبب الرياح والأتربة، وقد يُصاب أشخاص أصحاء بالعدوى في هذه الأجواء، لكن هناك طرق عديدة للوقاية من عدوى الجيوب الأنفية.

ونشر موقع "كلامد" مجموعة من المعلومات حول أسباب انتشار عدوى الجيوب الأنفية خلال فصل الشتاء، وطرق الوقاية منها، فمن الممكن أن تحدث مشاكل الجيوب الأنفية على مدار العام، ولكن يبدو أنها أكثر انتشارًا خلال أشهر الشتاء الباردة، وغالبًا ما تتزامن حالات الجيوب الأنفية مثل سيلان الأنف والاحتقان والسعال والصداع مع أشهر الطقس البارد.

* ما الذي يسبب مشاكل الجيوب الأنفية؟

السبب الجذري لمشاكل الجيوب الأنفية هو الفيروس، ولكن يمكن أن يكون أيضًا بسبب الفطريات أو البكتيريا، فهذه الفيروسات معدية، ما يعني أنها يمكن أن تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر، خاصة خلال أشهر الشتاء حيث يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل وعلى مقربة من بعضهم البعض، ما يسهل على الفيروس المسبب للجيوب الأنفية الانتشار بشكل أكبر.

وهناك عامل آخر شائع في فصل الشتاء هو جفاف الهواء الداخلي بسبب تدفئة المنزل، حيث يميل الهواء الجاف إلى تحطيم حاجز الجسم الطبيعي للفيروسات والبكتيريا، وهذا بدوره يسمح للفيروس بالمرور بسهولة أكبر إلى الممرات الأنفية والممرات الهوائية، ما يخلق مشاكل الجيوب الأنفية التي نربطها بموسم الشتاء.

وتنجم أيضا بعض مشاكل الجيوب الأنفية عن الحساسية، والتي يمكن أن تكون أكثر انتشارًا خلال أشهر الشتاء نتيجة رد الفعل التحسسي لبعض الأشياء مثل وبر الحيوانات الأليفة أو وبر الملابس، حيث تخرج الملابس الشتوية الدافئة من التخزين ويتم إعادة البطانيات إلى الخدمة.

* خطوات وقائية

يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الجيوب الأنفية أو الحساسية في فصل الشتاء باتباع بعض الخطوات الوقائية البسيطة.

- تنظيف الأسطح بالداخل لتقليل كمية الغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى في المنزل.

- تنظيف الغبار بانتظام، وذلك عن طريق مسح الأرضيات وغسل الفراش بشكل متكرر.

- الحرص على الاستحمام كثيرًا، وذلك للتخلص من الاحتقان بالبخار.

- التحدث إلى الطبيب عن الأعراض الخاصة بك، والتأكد مما إذا كان دواء الحساسية يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض.

- الحفاظ على رطوبة الجسم، وذلك عن طريق شرب الكثير من الماء، حيث يساعد ذلك على منع جفاف الجيوب الأنفية.