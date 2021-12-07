أوغندا: رصد أول 7 إصابات بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا

قال مدير الخدمات الإكلينكية في الصحة الأوغندية، تشارلز أولارو، إنه تم رصد أول 7 إصابات بمتحور أوميكرون في البلاد.

وأضاف أولارو، وفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتشاف المتحور في مسافرين قادمين من جنوب إفريقيا ونيجيريا وصلوا أوغندا في 29 نوفمبر الماضي، مضيفا أنه تم إخطارهم بوضعهم الصحي وتم عزلهم.

وأوضح أن الفحوصات الأولى التي أجريت للمسافرين عقب وصولهم لمطار عنتيبي الدولي جاءت إيجابية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المزيد من الفحص أكد إصابتهم بالمتحور الجديد.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الأوغندية الدكتورة جين روث أسينج، إن 5 مسافرين قادمين من نيجيريا واثنين من جنوب أفريقيا، مضيفة أن لديهم أعراض طفيفة.