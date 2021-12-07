مسئول سعودي يعلق على ضبط متهم بقتل خاشقجي في باريس

قال مسؤول سعودي، اليوم الثلاثاء، إن أنباء اعتقال أحد المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في فرنسا كاذبة ومسألة خطأ في تحديد الهوية.



وأوضح المسئول في بيان إلى وكالة رويترز، ردا على طلب للتعليق، إن المدانين بارتكاب الجريمة يقضون حاليا عقوباتهم في السعودية.



ويأتي ذلك فيما قال مصدر في الشرطة الفرنسية لـ"رويترز" إن السلطات اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي خاشقجي وذلك في مطار شارل ديجول قرب باريس اليوم بينما كان يستعد للسفر إلى الرياض.



وأوضح المصدر أن الشخص المقبوض عليه كان على قائمة فرنسية بالمطلوبين، مؤكدا نبأ اعتقاله الذي بثته في بادئ الأمر إذاعة آر.تي.إل.



وأشار المصدر إلى أن المعتقل يدعى خالد بن عائض العتيبي وهو عضو سابق في الحرس الملكي السعودي، ويُعتقد أنه شارك في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.



وأضاف المصدر أن العتيبي اعتقل بناء على مذكرة أصدرتها تركيا في عام 2019، موضحا أن المدعين الفرنسيين سيبدأون الآن إجراءات من أجل احتمال تسليمه.



وامتنعت وزارة الداخلية الفرنسية عن التعليق.