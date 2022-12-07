 الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من 4 «كيماويات أبدية» في الطعام اعتبارا من 2023 - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من 4 «كيماويات أبدية» في الطعام اعتبارا من 2023

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 10:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 ديسمبر 2022 - 10:40 م

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض قيود على مستويات أربعة مما يسمى بـ"الكيماويات الأبدية" الموجودة في الطعام والتي تشكل مخاطر صحية اعتبارا من 2023.

وأفاد بيان للمفوضية بأن "المواد المشبعة بالفلور" يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية على نظام المناعة ونمو الأجنة والأطفال أو الكوليسترول.

وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس في بيان "اليوم نتخذ خطوة جديدة لزيادة مستوى السلامة في الطعام في الاتحاد الأوروبي وحماية صحة المواطنين بشكل أفضل من الكيماويات الضارة".

وأضافت "تلك القواعد الجديدة تظهر أننا ملتزمين بوضع صحة المواطنين في المقدمة".

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