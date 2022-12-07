مبعوث رئيس الصومال لـ«الشروق»: نتطلع للاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار المناخية

أعرب مبعوث الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية والجفاف عبد الرحمن عبد الشكور، عن تطلعه لاستفادة الصومال من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذى استضافته مصر، وتحديدا فيما يتعلق بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مشيرا إلى تأثر الصومال بشدة من التغير المناخي.

وقال عبدالشكور، في تصريح لـ"الشروق"، إن الصومال تضع آمال كثيرة ومهمة على عاتق كل من مصر والإمارات نظرا لتوليهما على التوالي رئاسة مؤتمري المناخ "COP27" و"COP28"، لما تمثله نتائجهما من فرصة حقيقية ومرحلة فارقة في مصير الدول العربية.

وتابع: "خصوصا بالنسبة لدولة الصومال في الوقت الراهن، نتيجة ما تعرضت له ولا تزال تتعرض له من آثار سلبية ناجمة عن أزمة تغير المناخ".

وأعرب المبعوث الصومالي عن تطلع بلاده الاستفادة بشكل كبير من الجهد المبذول من خلال مؤتمر الأطراف لتغير المناخ لمواجهة أزمة الجفاف الشديد التي تستلزم دعم كبير لتجاوزها.

وأوضح أن أهم آلية لتجاوز هذه الآثار السلبية والأزمة الراهنة التي يشهدها الصومال هو بناء القدرات، قائلا: "نتطلع لدعم كل من مصر رئيس مؤتمر COP27 وأيضا الإمارات رئيس المؤتمر المقبل، إزاء بحث ودراسة وتنفيذ جهود لبناء القدرات في الصومال، وذلك بما يضمن لنا وللجميع الصمود أمام الآثار المترتبة على التغير المناخي".

وأشار إلى تطلع الصومال حكومة و شعب أن تضع كل من مصر و الإمارات الصومال في الأولوية لتحقيق هذا الهدف الرئيسي، باعتباره من ضمن أكثر الدول التي تأثرت بالتغييرات المناخية في ضوء ما يتعرض له من حالة الجفاف، التي تعد الأسوأ و الأخطر في تاريخه".