علق المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، على قرار إلغاء تراخيص عائمة نيلية لتورطها في إلقاء ملوثات بنهر النيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، مساء الثلاثاء، إن الجهات المعنية شاركت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الواقعة بشكل حاسم ورادع؛ لتنبيه أي مخالف يحاول تكرار هذه الواقعة.

وأضاف أن الإجراءات الحاسمة، تتمثل في إلغاء تصريح العائمة وتحرير محضر إثبات جرائم لمخالفة القانون، وتم قيد الواقعة كجنحة ضد المسؤول عن الباخرة.

وأكد أن وزارة السياحة أصدرت قرار بإيقاف المدير المسؤول عن هذه العائمة، موضحًا أن تم إتخاذ الإجراءات الحاسمة بشكل فوري لتكون رادعة ضد أي مخالف.

وتابع، أن رقم الخط الساخن للوزارة هو "01555994343" لتلقى جميع مشكلات المواطنين، ناصحا المواطن بالابلاغ فورا في حالة رصد حالات مشابهة.