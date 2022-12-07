الخارجية الروسية تعرب عن قلقها من تكدس ناقلات النفط قرب مضيق البوسفور

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها من تكدس ناقلات النفط الروسية بالقرب من مضيق البوسفور قبالة السواحل التركية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "نوفوستي"، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" اليوم الأربعاء - "إن روسيا قلقة من هذا الوضع، حيث تجري الآن مناقشة الموضوع من خلال شركات النقل والتأمين"، مشيرا إلى إمكانية رفع هذه المسألة إلى المستوى السياسي.

وأضاف جروشكو: "نحن على علم بهذا الوضع، وبالطبع ذلك يثير قلقنا من وجهة نظر مصالح مشغلينا"، موضحا أن شركات التأمين، وليست الدول، هي من يقوم بالتأمين على الناقلات.

وتابع نائب وزير الخارجية الروسي "إذا لم يتم حل هذه المشكلة، فبالطبع سوف تُرفع إلى المستوى السياسي".

وكانت تركيا في الأول من ديسمبر الجاري قد طلبت تأمينا إضافيا لناقلات النفط الخام، التي تمر عبر المضائق التركية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن تجار النفط والوسطاء وخدمات تتبع السفن، حدوث تكدس مروري لناقلات النفط قبالة سواحل تركيا بعد بدء فرض قيود على أسعار النفط الروسي بسبب متطلبات أنقرة توفير بيانات التأمين.

ووفقا لبوابة تتبع السفن البحرية، فإن هناك حوالي 30 ناقلة نفط، منها 5 ناقلات روسية تتكدس بالقرب من مضيق البوسفور .