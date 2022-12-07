الزراعة تتابع الحالة المرضية لزراعات القمح فى كفر الشيخ

تفقد الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات والباحثين بالمعهد، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، زراعات القمح لعدد من المزارعين فى محافظة كفر الشيخ، فضلا عن تجارب قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سخا، وصوبة أمراض القمح بالمحطة.

وقال مدير المعهد إن ذلك يأتي فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية للمتابعة، المستمرة للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها محصول القمح لرفع الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتفعيل دور غرفة عمليات متابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد.

وذكر خليل، أن غرفة عمليات متابعة محصول القمح من الزراعة إلى الحصاد تهدف إلى حل جميع المشاكل التى تواجه مزارعى القمح فى جميع محافظات مصر المختلفة للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الفاقد من المحصول نتيجة هذه المشاكل.

ولفت إلى تكليف جميع باحثى قسم بحوث أمراض القمح بالمعهد بمتابعة الحالة المرضية لمحصول القمح فى جميع محافظات زراعات القمح وإعداد تقرير فورى حول هذه المشاكل وأسبابها وطرق حل هذه المشاكل فى أسرع وقت حتى لا تتفاقم المشاكل وتؤثر على المحصول.

وخلال اجتماعه، بباحثي المعهد، تم التوجيه بضرورة المرور على جميع مراكز وقرى زراعات القمح بمشاركة مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات المختلفة.

كما أكد ضرورة بذل مزيد من الجهد فى العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة، وضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل.