إيرباص تعلن عجزها عن تسليم الطائرات التجارية المطلوبة لعام 2022

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قالت شركة إيرباص، أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، الثلاثاء، إنها لن تحقق هدفها المتمثل في تسليم الطائرات التجارية لعام 2022.

وفي إشارة إلى "بيئة تشغيل معقدة"، قالت إيرباص إن هدف تحقيق "نحو 700" تسليم طائرات تجارية لهذا العام بعيد المنال.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية عن تسليم 68 طائرة تجارية في تشرين الثاني/نوفمبر ، لتصل عمليات التسليم السنوية إلى 565 طائرة.

وسجلت الشركة 29 طلبا جديدا و 14 إلغاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، ليصل عدد الطائرات المتراكمة إلى 7344 طائرة.

ومع ذلك ، أكدت إيرباص توقعات العام الحالي لنتيجة التشغيل المعدلة والتدفق النقدي الحر.

ولا تزال الشركة تهدف إلى تحقيق أرباح تشغيلية معدلة تبلغ حوالي 5ر5 مليار يورو (7ر5 مليار دولار) لعام 2022 ، في حين أن التدفق النقدي الحر قبل عمليات الدمج وتمويل العملاء يجب أن يكون 5ر4 مليار يورو.

وقالت الشركة إنها ستكشف عن طلبيات وشحنات الطائرات التجارية لعام 2022 بالكامل في 10 كانون الثاني/يناير 2023. وستكشف عن نتائج العام بالكامل في 16 شباط/فبراير 2023.