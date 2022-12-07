اعترف مراد ياكين المدير الفني للمنتخب السويسري، بأن المنتخب البرتغالي كان الأفضل واستحق الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء في ختام منافسات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وتغلب المنتخب البرتغالي على نظيره السويسري 6 / 1 على ملعب استاد لوسيل ليتأهل إلى دور الثمانية حيث يلتقي نظيره المغربي الذي تأهل في وقت سابق من مساء الثلاثاء على حساب المنتخب الإسباني.

وقال ياكين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بشأن التغييرات الدفاعية التي أجراها بالفريق :"لا أعتقد أن التغييرات كانت جذرية، نعم لقد لعبنا بأربعة لاعبين في الدفاع، ولاحظنا أن تلك الخطة لم تكن مثمرة، وكان يتعين علينا في بعض المواقف أن نضغط على المنافس بشكل أكبر".

وأضاف :"لكن علينا أن نعترف بأن منافسنا كان أسرع وأفضل خاصة في الجانب الهجومي... مع الأسف أخفقنا في خطتنا، وعلينا أن نتقبل ذلك، وأهنئ البرتغال على انتصارهم وعلينا تقبل النتيجة".

وتابع :"الخسارة مؤلمة بالطبع، لسنا راضين ونشعر بالحزن كما أننا لسنا راضين عن طريقة لعبنا والنتائج، كنا نريد أن نرسم الابتسامة على وجوه السويسريين، لكن علينا الآن المضي قدما، هذه هي لعبة كرة القدم".

ولدى سؤاله عما إذا كان فريقه قد تأثر بمفاجأة غياب النجم كريستيانو رونالدو عن التشكيل الأساسي للمنتخب البرتغالي، حيث شارك رونالدو من مقعد البدلاء في الدقيقة 73، قال ياكين :"خططنا كانت واضحة، وتدربنا وخضنا مباريات تجريبية وفقا لها، والفريق كان قد تأقلم على هذه الخطة، ومع الأسف لم تنجح خطتنا، ولا يتعلق الأمر بمشاركة رونالدو من عدمها".

وأتم :"لاعبونا يؤدون أدوارهم في مراكزهم، ولكن منافسنا كان أفضل، قدم مباراة أفضل كما أننا لم نقدم البداية المناسبة في المباراة، وكانت هناك عدة عوامل لم تصب لمصلحتنا، هذا هو ما حدث".