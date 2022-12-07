مصدر بالأمم المتحدة: روسيا تطلب مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من إيران

ذكر مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، أن روسيا طلبت شراء مئات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية من إيران.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى روسيا، بكميات كبيرة".



وتابع المصدر أن موسكو تجري ذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية.



وقال المصدر: "لا أعتقد أنه تم شحنها بعد، لكن من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات".



وتستخدم روسيا بالفعل مئات من الطائرات المسيرة "شاهد-136"، الإيرانية الصنع.



وتنفي موسكو استخدام ما تسمى بطائرات "كاميكازاي" المسيرة، بينما أقرت إيران في نوفمبر الماضي أنها أمدت روسيا بطائرات مسيرة.



وبعد ذلك، فرضت دول الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران، التي كانت تخضع بالفعل لمجموعة من الإجراءات العقابية.



ويحظر قرار لمجلس الأمن الدولي، تم تمريره بعد الاتفاق النووي عام 2015 مع إيران، على طهران مثل هذه الصفقات الخاصة بالأسلحة.



ودعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في أكتوبر الماضي إلى إجراء تحقيق أممي بشأن الهجمات بالأسلحة الإيرانية في أوكرانيا.