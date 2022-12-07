الجزائر تدعم مسعى الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية في ليبيا

أكدت الجزائر، اليوم الأربعاء، دعمها ووقوفها إلى جانب الاتحاد الأفريقي من أجل إقرار المصالحة الوطنية في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن الرئيس عبد المجيد تبون تحدث هاتفيا، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو، حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون.

وأوضح ذات المصدر، أن تبون، أكد بالمناسبة ذاتها "دعم الجزائر ووقوفها، إلى جانب ممثل الاتحاد الأفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا"، متمنيا له التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.