صندوق مصر السيادي: منصة مصر للتعليم بصدد إطلاق مدارس جديدة

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن منصة مصر للتعليم المملوكة للصندوق الفرعي للتعليم التابع لصندوق مصر السيادي، وبالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس، استطاعت مضاعفة الأصول المدارة منذ عام 2021 وحتى الآن.



وأضاف سليمان، خلال فعاليات مؤتمر اليورو ماني لعام 2022 المنعقد اليوم بالقاهرة، أن منصة مصر للتعليم بصدد إطلاق مدارس جديدة بالشراكة مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، مؤكدا أهمية القطاع التعليمي بمصر.



وتوقع سليمان، استمرار تدفق الاستثمارات من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة إلى مصر بعد توقيع 9 اتفاقيات خلال فعاليات مؤتمر cop27.



وتابع أن مجالات الطاقة المتجددة في مصر واعدة للغاية، ونستطيع الحصول على حصة سوقية كبيرة منها، مشيرا إلى وجود عدد من البروتوكولات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع العديد من المطورين في مجال الطاقة المتجددة.



ولفت إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة في مصر، خاصة قطاع الخدمات المالية المصرفي وغير المصرفي، والعقارات، والتكنولوجيا المالي، والصناعة.



وأكد الشهية الكبيرة للصناديق السيادية الخليجية للاستثمار في مصر، وأن الصندوق دائما ما يعمل على جذب العديد من اللاعبين الجدد إلى الاقتصاد المصري، كما أن هناك شراكة دائمة مع الصناديق السيادية الخليجية.