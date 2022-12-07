الحكومة العراقية تخطط لإنشاء مطار جديد في بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن التوجه لإنشاء مطار جديد في العاصمة، فيما أكدت تخصيص أموال ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي.



وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «المحافظة ملتزمة بتطوير كل ما يتعلق بمطار بغداد الدولي، كونه المنفذ الوحيد للعاصمة مع دول العالم، وأهم المنافذ في العراق»



وأوضح أن «المطار يضم الآن 3 صالات»، مشيراً إلى أن «الصالة الرابعة لم تنشأ منذ افتتاحه، وهناك مساعٍ لإعادة التصاميم واتمام القاعة الرابعة».



وأعرب عن أمله «بإنشاء مطار جديد، خاصة أن مطار بغداد الحالي أصبح قديماً ولا يواكب التطورات التي يشهدها العالم».



وأضاف: «هناك نية حقيقية لإنشاء مطار جديد يليق بالعاصمة بغداد»، مشيرًا إلى أن «المحافظة خصصت اموالاً ضمن الموازنة لتأهيل مطار بغداد الدولي».



وافتتحت سلطة الطيران المدني العراقي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، صالتي سامراء ونينوى في مطار بغداد الدولي، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.