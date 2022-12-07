فلسطين تطالب بضغط دولي حقيقي للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي حقيقي على دولة الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء.



وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، في بيان للوزارة، إنه وبناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس، تتابع الوزارة باستمرار قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، مع الدول كافة ومع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة، خاصة في ظل التدهور المتسارع في حالته الصحية.



وأشار إلى أن الوزارة تستهدف حشد أوسع لضغط عربي وإسلامي وإقليمي دولي على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنه، حتى يتسنى لوالدته وذويه البقاء إلى جانبه، ومحاولة علاجه في أحد المستشفيات قبل فوات الأوان.



وأوضح أنه تم الطلب مجددا من سفراء دولة فلسطين وبعثاتها الدائمة، بضرورة التحرك الفوري تجاه وزارات خارجية الدول المضيفة، ومراكز صنع القرار والرأي العام، لفضح جريمة الاحتلال بحق الأسير أبو حميد، والمطالبة بتدخلات دولية عاجلة للإفراج الفوري عنه.



ويواجه الأسير أبو حميد هو و600 أسير من المرضى، جريمة الإهمال الطبيّ المتعمد، من بينهم 23 أسيرًا، يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.



وبدأ الوضع الصحي لناصر أبو حميد التدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021، إذ بدأ يعاني من آلام في صدره وتبين أنه مصاب بورم في الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن عسقلان قبل تماثله للشفاء، مما أوصله إلى هذه المرحلة الخطيرة.



والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وهو من بين 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال.